Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP 500 Astana Open (фото)

Карен Хачанов. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Российский теннисист Карен Хачанов (18-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал одиночного разряда турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге российский теннисист одолел опытного хорвата Марина Чилича (14-я ракетка мира). Карен проиграв первый сет, забрал последующие две. Итоговый счет - 2:6, 6:3, 6:3.

Марин Чилич. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

За два с половиной часа игрового времени Хачанов сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из семи.

Карен Хачанов выиграл матч, проиграв первый сет. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

В четвертьфинале 26-летний российский теннисист встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды).

Напомним, что турнир серии АТР 500 впервые проходит в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991439-karen-hachanov-probilsya-v-chetvertfinal-turnira-atp-500-astana-open-foto/