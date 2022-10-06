Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 Astana Open (фото)

Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

21-кратный чемпион турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Новак победил нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа (34-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:1.

Ботик Ван де Зандшульп и Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

На корте теннисисты провели один час и 11 минут. За это время Джокович сделать пять подач навылет и реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

После встречи Новак Джокович на казахском языке поблагодарил местную публику за поддержку.

Новак Джокович. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Теперь за выход в полуфинал 35-летний сербский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который сегодня победил хорвата Марина Чилича (2:6, 6:3, 6:3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991499-novak-dzhokovich-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-atp-500-astana-open-foto/