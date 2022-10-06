Бублик проиграл Гуркачу во втором круге Astana Open (фото)

Александр Бублик. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-я ракетка мира) не сумел пройти в четвертьфинал турнира ATP 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Александр уступил десятой ракетке мира Хуберту Гуркачу из Польши. Матч продлился два сета и завершился со счетом 4:6, 4:6.

Александр Бублик. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

За один час и двадцать минут игрового времени Бублик сделал десять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из четырех.

Александр Бублик и Хуберт Гуркач. Фото: Кайсар Окасов/NUR.KZ

В следующем раунде Хуберт Гуркач встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом (6-я ракетка мира).

Ранее в четвертьфинал Astana Open пробился россиянин Карен Хачанов, который в трехсетовом матче оказался сильнее хорвата Марина Чилича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991476-bublik-proigral-gurkachu-vo-vtorom-kruge-astana-open-foto/