Александр Бублик и Бейбит Жукаев проиграли в первом круге Astana Open

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Бейбит Жукаев потерпели поражение в первом круге парного разряда турнира ATP 500 Astana Open, который в эти проходит в Астане, передает NUR.KZ.

На старте казахстанский дуэт сыграл против итальянцев Фабио Фонини/Симоне Болелли.

Матч продлился два сета. Соперники уверенно забрали игру, выиграв со счетом 6:4, 6:2.

Жукаев и Бублик семь раз подали навылет, совершив пять двойных ошибок.

Напомним, в первом раунде парного разряда также завершили борьбу казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев.

Бублик при этом успешно стартовал в одиночном разряде. В первом круге он одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспуром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991213-aleksandr-bublik-i-beybit-zhukaev-proigrali-v-pervom-kruge-astana-open/