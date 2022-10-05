Александр Бублик: Я обязан показать себя с хорошей стороны, чтобы дети полюбили теннис

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик оценил значимость выступлений на домашнем корте, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации тенниса.

"Играть дома всегда приятнее, какая-то атмосфера Кубка Дэвиса. Я в первый раз вышел на корт перед публикой здесь в 2019 году. С тех пор сыграл достаточно большое количество матчей в Кубке Дэвиса и два Astana Open. На первом, к сожалению, не смог нормально сыграть, не показал свой теннис. Но после играл и даже чувствовал себя как-то неудобно, что так много людей переживают за меня.

Вообще, во многих местах за меня болеют: собирал в Италии, во Франции полные стадионы. Но там нет такого, что ты относишься к этой публике с душой. А тут я смотрю на этих детей и понимаю, что я - лидер сборной страны, и обязан показать себя с хорошей стороны, чтобы они полюбили спорт, полюбили теннис. Я чувствую себя обязанным. Соответственно, играть дома очень приятно и очень сложно.

Я, как лидер сборной, стараюсь думать о будущем. Понимаю, что нам играть всем вместе в национальной команде. Был выбор сыграть здесь пару - либо с Денисом Евсеевым, либо с Бейбитом Жукаевым. Я сделал предпочтение в сторону Бейбита - он моложе. Мне было интересно посмотреть его в действии, потому что, дай Бог, уже в следующем году или через год мы будем вместе в сборной.

Я в него верю, что он может играть хорошо. И он это уже показывал, причем, даже с игроками из первой сотни. Я слежу за карьерой Бейбита. Мне хотелось оказаться с ним рядом, послушать, что и как он думает о теннисе, какие решения принимает. Наш парный матч даст ему возможность понять что-то, посмотреть. Может быть, это ускорит его развитие",- озвучил Бублик.

Напомним, Бублик в первом круге Astana Open в трех сетах оказался сильнее нидерландца Таллона Грикспора. Следующий матч он проведет против поляка Хуберта Хуркача.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991116-aleksandr-bublik-ya-obyazan-pokazat-sebya-s-horoshey-storony-chtoby-deti-polyubili-tennis/