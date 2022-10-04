Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли в первом круге Astana Open

Александр Недовесов и Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев потерпели поражение в первом раунде парного разряда турнира ATP 500 Astana Open, который в эти проходит в Астане, передает NUR.KZ.

В стартовом матче Голубев и Недовесов сыграли против дуэта Эдриан Маннарино/Фабрис Мартин.

Первый сет остался за казахстанцами - 6:3. Во втором французские теннисисты смогли отыграться, завершив его со счетом 6:4 в свою пользу. В итоге судьба встречи решилась в третьем сете, который прошел в формате тай-брейка. Маннарино и Мартин его - 11:9.

Таким образом, Недовесов и Голубев завершили борьбу на турнире.

Astana Open продлится до 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991039-aleksandr-nedovesov-i-andrey-golubev-proigrali-v-pervom-kruge-astana-open/