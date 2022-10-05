ATP 500 Astana Open: вышло расписание матчей на 5 октября

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5 октября в Национальном теннисном центре Астаны состоятся матчи первого и второго круга одиночного разряда и встречи первого раунда в парном разряде на турнире АТР 500 Astana Open, передает NUR.KZ.

В дневной сессии (начало в 11:00 по времени Астаны) на центральном корте состоятся три матча в одиночном разряде.

Россиянин Андрей Рублев сыграет с Чжичжэнь Чжаном из Китая. После пройдут еще две встречи: Марин Чилич (Хорватия) - Оскар Отте (Германия) и Давид Гоффен (Бельгия) - Андреа Маннарино (Франция).

И наконец в вечерней сессии (начало в 18:00) на корт выйдет экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. Его соперником станет чилиец Кристиан Гарин. Также грек Стефанос Циципас проведет поединок против итальянца Люка Нарди.

На первом корте запланированы два матча в одиночном и четыре в парном разрядах:

Бопанна Р./Мидделкоп М - Мектич Н./Павич М.

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) - Эмил Руусувуори (Финляндия)

Болелли С./Фоньини Ф. - Бублик А./Жукаев Б.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Павел Котов (Россия)

Пюц Т./Винус М. - Гонсалес С./Кубот Л.

Черундоло Ф./Мольтени А. - Кравиц К./Мьес А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991145-atp-500-astana-open-vyshlo-raspisanie-matchey-na-5-oktyabrya/