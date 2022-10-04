Карлос Алькарас о поражении на старте Astana Open: Не смог привыкнуть к медленному харду

Карлос Алькарас. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение в первом круге одиночного разряда на турнире ATP 500 Astana Open, сообщает пресс-служба ФТК.

Напомним, что сегодня 19-летний теннисист уступил в двух сетах бельгийцу Давиду Гоффену - 5:7, 3:6.

По словам Карлоса, он так и не смог привыкнуть к медленному харду арены.

"Это был сложный матч, как вы видели. Давид отлично играл, быстро двигался по корту. Здесь в Астане он уже успел сыграть в квалификации и ему удалось адаптироваться к корту, что, к сожалению, мне сделать не удалось. Я попытался привыкнуть к медленному харду арены, но не смог.

Гоффен - достаточно опытный игрок, не раз побеждавший лидеров мирового рейтинга. Из этого поражения я извлеку урок. Конечно, это не тот результат, который я хотел, но мы будем работать дальше. Спасибо Астане за поддержку!", - заявил Алькарас.

Ранее первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграл в теннис около Байтерека в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991051-karlos-alkaras-o-porazhenii-na-starte-astana-open-ne-smog-privyknut-k-medlennomu-hardu/