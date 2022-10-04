Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграл в теннис около Байтерека (видео, фото)

Карлос Алькарас. Фото: instagram.com/ktf.kz/

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, канадец Феликс Оже-Альяссим и грек Стефанос Циципас сыграли в теннис около Байтерека в Астане, передает NUR.KZ.

Все четверо прибыли в столицу Казахстана для участия в теннисном турнире серии АТР 500.

Правда, Оже-Альяссим уже успел вылететь в первом круге одиночного разряда, уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 4:6, 6:7.

Тогда как Стефанос Циципас вышел во второй раунд, победив казахстанца Михаила Кукушкина.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и бывший лидер списка АТР россиянин Даниил Медведев свои матчи проведут сегодня.

Соперником Алькараса станет Давид Гоффен из Бельгии, а Медведев сразится с испанцем Альберто Рамосом.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990993-pervaya-raketka-mira-karlos-alkaras-sygral-v-tennis-okolo-baytereka-video-foto/