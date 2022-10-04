Первая ракетка мира Карлос Алькарас сенсационно проиграл в первом круге Astana Open

Карлос Алькарас. Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Победитель US Open-2022 и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно вылетел из одиночного разряда турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Карлос уступил представителю Бельгии Давиду Гоффену (66-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и сорок восемь минут. За это время Алькарас сделал один эйс и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде Давид Гоффен встретится с Адрианом Маннарино (51-я ракетка мира) из Франции.

Отметим, что ранее в Астане Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим сыграли в теннис около Байтерека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991020-pervaya-raketka-mira-karlos-alkaras-sensatsionno-proigral-v-pervom-kruge-astana-open/