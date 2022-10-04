Александр Бублик вышел во второй круг Astana Open

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно преодолел барьер первого раунда теннисного турнира ATP 500 Astana Open, который принимает Астана, передает NUR.KZ.

Свой первый матч в рамках турнира Бублик провел против Таллона Грикспура, представляющего Нидерланды.

В первом сете казахстанец не испытал особых проблем. Бублик переиграл Грикспура со счетом 6:0.

Таллон все же сумел вернуться в игру, выиграв второй сет - 6:4. В решающем третьем сете Бублик дожал нидерландца - 6:3 и победа в матче.

В следующем круге казахстанец сыграет с поляком Хубертом Хуркачом.

Добавим, что ранее покинул турнир Михаил Кукушкин. В двух сетах он уступил греку Стефаносу Циципасу.

Astana Open продлится до 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991047-aleksandr-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-astana-open/