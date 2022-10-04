Кукушкин проиграл Циципасу на турнире ATP 500 Astana Open

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин (221-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг одиночного разряда турнира серии АТР 500 в Астане, передает NUR.KZ.

В первом раунде одиночного разряда Михаил уступил шестой ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции. Матч продлился два сета и завершился со счетом 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели почти полтора часа. За это время Кукушкин сделал два эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге соперником Стефаноса Циципаса станет победитель пары Александр Шевченко (Россия) - Люка Нарди (Италия).

Напомним, что вчера в первом круге Astana Open поражение потерпел казахстанец Бейбит Жукаев. Он уступил в двух сетах нидерландцу Ботику Ван де Зандшульпу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990988-kukushkin-proigral-tsitsipasu-na-turnire-atp-500-astana-open/