Карен Хачанов: Было бы здорово сыграть с топами на поздних стадиях ATP 500 Astana Open

Карен Хачанов. Фото: ktf.kz

18-я ракетка мира из России Карен Хачанов одержал победу в первом круге престижного теннисного турнира ATP 500 Astana Open над Максимом Кресси (США), передает NUR.KZ.

"C такими соперниками нечасто играешь, особенно сейчас. Он идет к сетке и на первой подаче, и на второй. Сегодня не было ритма, мы сыграли за матч всего шесть розыгрышей, и то на моей подаче. Но я даже был этому рад, потому что хоть как-то почувствовал ритм.

Ну да, это особая игра, в таких матчах надо готовиться к тай-брейкам. Очень рад, что мне удалась концовка, особенно последние три очка. В ключевой момент прошла обводка. Так что я доволен. С кем здесь хочется сыграть в-первую очередь? Могу сказать, с кем в последнюю (смеется).

Состав очень сильный, один из лучших на уровне ATP 500. Очень приятно, что в Астане собрался такой звездный состав. Приближается конец года, все заряжены. Не знаю, с кем бы хотелось сыграть. Было бы здорово сыграть с топами на поздних стадиях",- цитирует Хачанова официальный сайт Казахстанской федерации тенниса.

Во втором раунде соревнований в столице Казахстана Карен сыграет с хорватом Марином Чиличем или немцем Оскаром Отте.

Добавим, что Astana Open продлится до 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991009-karen-hachanov-bylo-by-zdorovo-sygrat-s-topami-na-pozdnih-stadiyah-atp-500-astana-open/