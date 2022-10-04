Алькарас, Джокович и Медведев: кто из мировых звезд тенниса выступит в Астане

Карлос Алькарас. Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

В столице Казахстана Астане впервые в истории проходит международный теннисный турнир категории АТР 500 Astana Open, который продлится с 3 по 9 октября, передает NUR.KZ.

На турнире будут участвовать сильнейшие теннисисты мира, в том числе победитель US Open-2022 и первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании.

Уже сегодня в первом круге 19-летний теннисист встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Также в числе фаворитов находится чемпион 20-ти турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он свой матч проведет завтра против чилийца Кристиана Гарина.

Победитель US Open-2021 и бывший лидер списка АТР россиянин Даниил Медведев сегодня стартует на турнире. Его соперником станет испанец Альберт Рамос.

Во второй круг Astana Open уже прошли россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас. Рублев в двух сетах обыграл серба Ласло Дьере (6:4, 6:3), тогда как Циципас оказался сильнее казахстанца Михаила Кукушкина (6:3, 6:4).

Не забываем и про первую ракетку Казахстана Александра Бублика. У него на сегодня запланирован матч против нидерландца Таллона Грикспура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991001-alkaras-dzhokovich-i-medvedev-kto-iz-mirovyh-zvezd-tennisa-vystupit-v-astane/