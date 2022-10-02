Теннисист Александр Недовесов проиграл в финале квалификации Astana Open

Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

35-летний казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел пробиться в основную сетку одиночного разряда турнира категории АТР 500 в Астане, передает NUR.KZ.

В финале квалификации Александр уступил представителю Китая Чжичжэнь Чжану (123-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6(5):7, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и сорок минут. За это время Недовесов сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из 13.

Напомним, что в основной сетке одиночного разряда турнира ATP 500 Astana Open выступят трое представителей Казахстана: Александр Бублик (41-я ракетка), Михаил Кукушкин (218-я ракетка) и Бейбит Жукаев (326-я ракетка).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990673-tennisist-aleksandr-nedovesov-proigral-v-finale-kvalifikatsii-astana-open/