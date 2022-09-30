Теннисист Бейбит Жукаев завоевал право выступить на ATP 500 Astana Open

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Теннисист Бейбит Жукаев стал победителем чемпионата Казахстана и завоевал право выступить на престижном международном турнире ATP 500 Astana Open, передает NUR.KZ.

В финале республиканского турнира Жукаев встретился с Денисом Евсеевым. Решающий матч продлился два сета, которые завершились со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Таким образом, Жукаев стал двукратным чемпионом Казахстана.

Также он стал обладателем путевки на турнир ATP 500 Astana Open, который стартует в Астане завтра, 1 октября.

В женских соревнованиях победу одержала Гозаль Айнитдинова. В финале она оказалась сильнее Жибек Куламбаевой - 6:2, 6:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990479-tennisist-beybit-zhukaev-zavoeval-pravo-vystupit-na-atp-500-astana-open/