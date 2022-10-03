Экс-первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Астану (фото, видео)

Новак Джокович. Фото: instagram.com/ktf.kz/

Бывшая первая ракетка мира, победитель 21 турнира серии "Большого шлема", бронзовый призер Олимпиады-2008 Новак Джокович (Сербия) прилетел Астану, передает NUR.KZ.

Кадры с приезда именитого спортсмена на своей странице в Instagram опубликовала Казахстанская федерация тенниса.

Напомним, Джокович примет участие в турнире ATP 500 Astana Open, который стартует сегодня, 3 октября. Новак выйдет на корт 4 октября. Свой первый матч он проведет против Кристиана Гарина из Чили.

Astana Open продлится до 9 октября. На нем сыграют также победители турниров серии "Большого шлема" Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Марин Чилич, Стэн Вавринка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990775-eks-pervaya-raketka-mira-novak-dzhokovich-pribyl-v-astanu-foto-video/