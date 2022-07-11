Рыбакина отказалась от премии федерации тенниса РК за победу на Уимблдоне

Фото: Владислав Семенов, Қазақстан ҰОК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась от премии федерации тенниса Казахстана за победу на Уимблдоне, сообщает Матч ТВ.

Об этом сообщил вице-президент ФТК Юрий Польский.

Также он отметил, что Рыбакина хочет пожертвовать долю призовых денег с Уимблдона на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

Напомним, что в финале женского одиночного разряда "Уимблдона" Елена одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала первой теннисисткой из Казахстана, которая выиграла Уимблдон.

За победу в турнире Рыбакина заработала 2 миллиона фунтов (1,1 млрд тенге) при общей сумме призовых 40,35 млн фунтов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977887-rybakina-otkazalas-ot-premii-federatsii-tennisa-rk-za-pobedu-na-uimbldone/