Новак Джокович в седьмой раз выиграл "Уимблдон"

Новак Джокович. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

35-летний сербский теннисист Новак Джокович (третья ракетка мира) в седьмой раз стал победителем турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает корреспондент NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда Новак победил австралийца Ника Кирьоса (40-я ракетка мира). Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3).

На корте теннисисты провели более трех часов. За это время Джокович сделал 15 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-поинта из четырех.

Таким образом, сербский теннисист в седьмой раз стал победителем "Уимблдона" (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Всего это 21-й титул Большого шлема в карьере Джоковича. По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера (20 титулов) и уступает лишь испанцу Рафаэлю Надалю (22 титула).

Отметим, что в женском одиночном разряде "Уимблдона" чемпионкой стала казахстанка Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977772-novak-dzhokovich-v-sedmoy-raz-vyigral-uimbldon/