"Мы вместе вошли в историю": победившая на Уимблдоне Рыбакина обратилась к казахстанцам

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Одержавшая историческую победу на Уимблдоне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к соотечественникам. Текст ее речи был опубликован на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Указывается, что спортсменка должна вернуться в Казахстан уже сегодня, так как завтра, 12 июня, в Нур-Султане ее ожидает обязательная пресс-конференция с журналистами, а также встреча с юными спортсменами и болельщиками.

В преддверии своего возвращения на родину Рыбакина обратилась к казахстанцам.

"Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", – сказала теннисистка.

Напомним, что 9 июля Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на старейшем и самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вскоре поздравил спортсменку с этим знаменательным событием, а также лично поговорил с ней по телефону.

Сама Рыбакина также рассказала о своих эмоциях после завоевания титула.

Вместе с этим казахстанка приняла поздравления от титулованного боксера и чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, а также от бывшей первой ракетки мира, легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977854-my-vse-vmeste-voshli-v-istoriyu-pobedivshaya-na-uimbldone-rybakina-obratilas-k-kazahstantsam/