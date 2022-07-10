Головкин поздравил Рыбакину с победой на "Уимблдоне"

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире, передает NUR.KZ.

Напомним, что вчера первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, победив в финале "Уимблдона" вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

"Поздравляю Елену Рыбакину с исторической победой на "Уимблдоне". Алга, Казахстан!", - написал Головкин в Twitter.

Отметим, что Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Также 23-летнюю теннисистку поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977746-golovkin-pozdravil-rybakinu-s-pobedoy-na-uimbldone/