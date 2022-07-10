Бывшая первая ракетка мира поздравила Рыбакину с победой на Уимблдоне

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне, сообщает Чемпионат.

"Поздравления Елене Рыбакиной – первой чемпионке "Большого шлема" из Казахстана! Какой камбэк в фантастическом финале, в котором участвовали два искусных игрока", — написала Кинг в соцсетях.

В решающем матче за первый в карьере титул "Большого шлема" Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира "Большого шлема".

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977765-byvshaya-pervaya-raketka-mira-pozdravila-rybakinu-s-pobedoy-na-uimbldone/