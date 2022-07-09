Елена Рыбакина - о победе на "Уимблдоне": Не могу описать, как я рада

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) прокомментировала свою победу над тунисской Онс Жабер (вторая ракетка мира) в финале "Уимблдона", передает gotennis.ru.

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По словам Елены, она сильно волновалась перед матчем и во время игры.

"Перед матчем и во время него я очень волновалась. Счастлива, что все осталось позади. Никогда не испытывала таких ощущений. Сегодня пришлось так много бегать, что больше не надо заниматься физподготовкой.

Честно говоря, я не ждала и выхода во вторую неделю, а титула - тем более. Не могу описать, как я рада.

Я бы не смогла ничего добиться без своей команды, которую хочу сильно поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана, который присутствовал на полуфинале и финале. Это потрясающая поддержка.

И, безусловно, хочу сказать спасибо самым важным людям - моим родителям. Очень жаль, что они не приехали на этот турнир. Зато здесь моя сестра. Кажется, она только третий раз приехала на мои соревнования, поэтому для нее это тоже невероятно.

Но важнее всего родители. Без них я бы точно здесь не стояла", - заявила Рыбакина на церемонии награждения.

Напомним, что Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, победив в финале "Уимблдона" вторую ракетку мира Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977725-elena-rybakina-o-pobede-na-uimbldone-ne-mogu-opisat-kak-ya-rada/