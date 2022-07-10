Организаторы Уимблдона отреагировали на победу Рыбакиной

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Организаторы Уимблдона прокомментировали победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в женском одиночном разряде турнира, сообщает Sports.kz.

"Самое спокойное празднование в истории Уимблдона?" — пишет официальный аккаунт турнира в твиттере.

Напомним, в финале Елена Рыбакина победила Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Ранее по ходу турнира казахстанская теннисистка также обыграла Коко Вандевеге (157-е) — 7:6, 7:5, Бьянку Андрееску (56-е) — 6:4, 7:6, Чжэн Циньвэнь (52-е) — 7:6, 7:5, Петру Мартич (80-е) — 7:5, 6:3, Айлу Томлянович (44-е) — 4:6, 6:2, 6:3 и Симону Халеп (18-е) — 6:3, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977762-organizatory-uimbldona-otreagirovali-na-pobedu-rybakinoy/