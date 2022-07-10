Рыбакина заработала 2 млн фунтов за победу на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) получит внушительную сумму денег за победу на турнире Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

За победу в турнире Рыбакина заработала 2 миллиона фунтов (1,1 млрд тенге) при общей сумме призовых 40,35 млн фунтов.

Напомним, что в финале женского одиночного разряда "Уимблдона" Елена одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Отметим, это первый титул Большого шлема в карьере 23-летней казахстанской теннисистки.

Всего за карьеру Елена Рыбакина выиграла два титула WTA: в 2019 году в Бухаресте (Румыния) и 2020 году в Хобарте (Австралия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977748-rybakina-zarabotala-2-mln-funtov-za-pobedu-na-uimbldone/