Михаил Кукушкин проиграл в первом круге "Уимблдона"

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (164-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Михаил уступил американцу Дженсону Бруксби (34-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась один час и 52 минуты. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из четырех.

В следующем раунде Дженсон Бруксби сыграет с Бенджамином Бонзи (47-я ракетка мира) из Франции.

Таким образом, в мужской сетке одиночного разряда "Уимблдона" остался лишь один представитель Казахстана - Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976173-mihail-kukushkin-proigral-v-pervom-kruge-uimbldona/