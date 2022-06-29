Елена Рыбакина успешно стартовала на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина. Фото: Henry Browne/Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) пробилась во второй раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

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В первом круге женского одиночного разряда Елена победила американку Коко Вандевеге (157-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 7:5.

На корте теннисистки провели один час и сорок минут. За это время Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт.

В следующем раунде Елена Рыбакина встретится с чемпионкой US-Open 2019 Бьянкой Андрееску (56-я ракетка мира) из Канады. Матч запланирован на 30 июня.

Ранее поражение в первом круге "Уимблдона" потерпела казахстанка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976163-elena-rybakina-uspeshno-startovala-na-uimbldone/