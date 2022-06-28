Александр Бублик с победы стартовал на "Уимблдоне"

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (38-я ракетка мира) пробился во второй круг одиночного разряда турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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В стартовом раунде Александр в трех сетах уверенно одолел представителя Венгрии Мартона Фучовича (59-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:1, 6:2, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 24 минуты. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

Во втором раунде соперником Александра Бублик станет Душан Лайович (64-я ракетка мира) из Сербии. Матч запланирован на 29 июня.

Напомним, что сегодня свои встречи на "Уимблдоне" проведут Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975974-aleksandr-bublik-s-pobedy-startoval-na-uimbldone/