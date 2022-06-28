Юлия Путинцева проиграла в первом круге "Уимблдона"

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (33-я ракетка мира) не смогла пробиться во второй раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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В первом круге женского одиночного разряда Юлия уступила француженке Ализе Корне (37-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 6(5):7.

На корте теннисистки провели один час и сорок восемь минут. За это время Путинцева допустила пять двойных ошибок и реализовала столько же брейк-поинтов.

Во втором раунде Ализа Корне встретится с американкой Клэр Лью (75-я ракетка мира).

Напомним, что сегодня также на "Уимблдоне" стартует первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей станет Коко Вандевеге из США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976073-yuliya-putintseva-proigrala-v-pervom-kruge-uimbldona/