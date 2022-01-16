Теннисиста Джоковича депортируют из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича касательно повторного аннулирования его визы и депортации.
Спортсмен пытался оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Однако сегодня стало известно, что суд все же отклонил апелляцию, пишет ТАСС.
Об этом сообщил судья Джеймс Олсоп на заседании, которое, как отметили корреспонденты, транслировалось в режиме реального времени.
В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время.
Помимо этого, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы. Такие ограничения предусмотрены законодательством.
Напомним, что у знаменитого теннисиста Новака Джоковича возникли проблемы из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.
Вскоре австралийский суд отменил аннуляцию визы Джоковича, однако власти Австралии во второй раз аннулировали визу первой ракетки мира.
Накануне стало известно о задержании Новака Джоковича.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951374-tennisista-dzhokovicha-deportiruyut-iz-avstralii/