Власти Австралии во второй раз аннулировали визу Новака Джоковича

Новак Джокович. Фото: Popperfoto via Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович в ближайшее время должен будет покинуть Австралию, пишет Isport.ua.

Как сообщает издание The Age, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу сербского теннисиста.

По словам функционера, такое решение имеет под собой медицинские основания, а также подчеркнул, что аннулирование визы Джоковича отвечает общественным интересам.

Хоук подчеркнул, что он тщательно изучил всю информацию, которую ему предоставили Министерство внутренних дел, пограничная служба Австралии и сам Новак.

Источник также отмечает, что адвокаты серба планируют обжаловать данное решение.

Напомним, ранее австралийский суд отменил аннуляцию визы Джоковича.

Также Новака уже убрали из мужской сетки Australian Open-2022, где он в первом круге должен был встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951206-vlasti-avstralii-vo-vtoroy-raz-annulirovali-vizu-novaka-dzhokovicha/