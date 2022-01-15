Теннисиста Новака Джоковича вновь задержали в Австралии

Новак Джокович. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Иммиграционная полиция Австралии поместила первую ракетку мира Новака Джоковича под стражу после повторной аннуляции его въездной визы, пишет Isport.ua.

По информации CNN, cербского теннисиста задержали в соответствии с постановлением, принятом на экстренном слушании федерального суда.

Завтра, 16 января, состояться очередные слушания по делу о депортации Джоковича. Предполагалось, что Новак останется на свободе вплоть до начала повторного рассмотрения дела, но правоохранительные органы решили задержать теннисиста перед воскресным заседанием.

Напомним, что вчера министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу Новака Джоковича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951307-tennisista-novaka-dzhokovicha-vnov-zaderzhali-v-avstralii/