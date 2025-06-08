Казахстанские гимнасты выиграли два золота на чемпионате Азии 2025 года
Опубликовано:
Два казахстанца поднялись на высшую ступень пьедестала юниорского чемпионата Азии по спортивной гимнастике 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
В воскресенье завершалась соревновательная программа в южнокорейской Чечхоне. В финале на коне у юниоров казахстанец Роман Хегай набрал 13,800 балла и одержал победу. Второе место в этой же дисциплине занял еще один отечественный спортсмен Нуртан Идрисов (12,866). Тройку призеров замкнул японец Харутоси Очай (12,666).
Кроме того, Идрисов стал чемпионом в упражнении на параллельных брусьях, набрав 13,933 балла. Второе место в этой дисциплине занял южнокореец Ча Еджун (13,833), третий результат показал японец Томохару Танида (13,333). Хегай остановился в шаге от пьедестала (13,233).
Из взрослых казахстанских спортсменов в воскресенье за медаль боролся Милад Карими. В финале на перекладине он упал и не смог попасть на пьедестал. В итоговом протоколе атлет занял шестое место.
Напомним, днем ранее Карими выиграл серебро в вольных упражнениях, а Нариман Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии на коне. Кроме того, в активе взрослой сборной Казахстана бронза в командном многоборье.
Юниоры завершили турнир с четырьмя медалями. Помимо Хегая и Идрисова, на пьедестал также поднялась национальная сборная в командном многоборье, взявшая бронзу.
Женский чемпионат Азии по спортивной гимнастике пройдет с 12 по 15 июня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2253195-kazahstanskie-gimnasty-vyigrali-dva-zolota-na-chempionate-azii-2025-goda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах