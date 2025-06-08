Казахстанские гимнасты выиграли два золота на чемпионате Азии 2025 года

Два казахстанца поднялись на высшую ступень пьедестала юниорского чемпионата Азии по спортивной гимнастике 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В воскресенье завершалась соревновательная программа в южнокорейской Чечхоне. В финале на коне у юниоров казахстанец Роман Хегай набрал 13,800 балла и одержал победу. Второе место в этой же дисциплине занял еще один отечественный спортсмен Нуртан Идрисов (12,866). Тройку призеров замкнул японец Харутоси Очай (12,666).

Кроме того, Идрисов стал чемпионом в упражнении на параллельных брусьях, набрав 13,933 балла. Второе место в этой дисциплине занял южнокореец Ча Еджун (13,833), третий результат показал японец Томохару Танида (13,333). Хегай остановился в шаге от пьедестала (13,233).

Из взрослых казахстанских спортсменов в воскресенье за медаль боролся Милад Карими. В финале на перекладине он упал и не смог попасть на пьедестал. В итоговом протоколе атлет занял шестое место.

Напомним, днем ранее Карими выиграл серебро в вольных упражнениях, а Нариман Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии на коне. Кроме того, в активе взрослой сборной Казахстана бронза в командном многоборье.

Юниоры завершили турнир с четырьмя медалями. Помимо Хегая и Идрисова, на пьедестал также поднялась национальная сборная в командном многоборье, взявшая бронзу.

Женский чемпионат Азии по спортивной гимнастике пройдет с 12 по 15 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.