Казахстанские спортсмены попали на пьедестал на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

Юниорская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в южнокорейском городе Чечхоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день континентального первенства по спортивной гимнастике в Южной Корее казахстанские юниоры поднялись на третью ступень пьедестала. Бронзовую медаль они завоевали в командном многоборье.

Отечественную сборную на данном турнире представили Нуртан Идрисов, Роман Хегай, Артём Ковалев, Владислав Бабушкин, Андрей Терман, Омирсерик Досжан.

Победителями в данной дисциплине стали японские гимнасты. Серебряные награды азиатского первенства завоевали представители Южной Кореи.

Напомним, вчера, 5 июня, мужская национальная сборная Казахстана принесла первую медаль чемпионата Азии 2025 года. Отечественные гимнасты стали третьими в аналогичной дисциплине.

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