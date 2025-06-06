Казахстанские спортсмены попали на пьедестал на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
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Юниорская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в южнокорейском городе Чечхоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Во второй соревновательный день континентального первенства по спортивной гимнастике в Южной Корее казахстанские юниоры поднялись на третью ступень пьедестала. Бронзовую медаль они завоевали в командном многоборье.
Отечественную сборную на данном турнире представили Нуртан Идрисов, Роман Хегай, Артём Ковалев, Владислав Бабушкин, Андрей Терман, Омирсерик Досжан.
Победителями в данной дисциплине стали японские гимнасты. Серебряные награды азиатского первенства завоевали представители Южной Кореи.
Напомним, вчера, 5 июня, мужская национальная сборная Казахстана принесла первую медаль чемпионата Азии 2025 года. Отечественные гимнасты стали третьими в аналогичной дисциплине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2252958-kazahstanskie-sportsmeny-popali-na-pedestal-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-gimnastike/
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