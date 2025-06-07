Казахстанец Нариман Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии по спортивной гимнастике

Нариман Курбанов принес сборной Казахстана первое золото на чемпионате Азии по спортивной гимнастике 2025 года в южнокорейском Чечхоне, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу атлет выступит в финале на коне. В данной дисциплине Курбанов выиграл серебро Олимпиады-2024 и золото на двух прошлых чемпионатах Азии.

В Чечхоне казахстанец набрал в решающем сегменте 14,933 балла и занял первое место. Серебро взял представитель Южной Кореи Хур Вун (14,633), бронзу забрал вьетнамец Данг Нгок Суан Тьен (14,233). Еще один казахстанец Ильяс Азизов замкнул пятерку сильнейших (13,933).

Таким образом, Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии. Также в его активе серебро на коне (2022 год) и две бронзы в командном многоборье (2023, 2025).

Теперь на счету мужской сборной Казахстана три награды на нынешнем чемпионате Азии. Помимо золота Курбанова и бронзы в командном многоборье, в активе есть серебро Милада Карими в вольных упражнениях.

Соревновательная программа завершится в воскресенье, 8 июня. В заключительный день Карими поборется за награду на перекладине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.