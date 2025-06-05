Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Опубликовано:
Казахстанские гимнасты стали бронзовыми призерами на чемпионате Азии, который сегодня стартовал в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.
Мужская сборная Казахстана заняла третье место в командном многоборье. Отечественную команду на континентальном первенстве представили Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Илья Азизов и Алишер Тойбазаров.
Казахстанцы набрали 240.301 баллов и стали бронзовыми медалистами.
Первое место заняли представители сборной Японии. Гимнасты страны "восходящего солнца" смогли набрать 253.002 очков.
Серебряными призерами азиатского первенства стали в южнокорейском Чечхоне стала сборная Китая. Они за свое выступление получили от судей - 248.265 баллов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2252772-sbornaya-kazahstana-zavoevala-bronzovuyu-medal-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-gimnastike/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах