Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

Казахстанские гимнасты стали бронзовыми призерами на чемпионате Азии, который сегодня стартовал в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана заняла третье место в командном многоборье. Отечественную команду на континентальном первенстве представили Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Илья Азизов и Алишер Тойбазаров.

Казахстанцы набрали 240.301 баллов и стали бронзовыми медалистами.

Первое место заняли представители сборной Японии. Гимнасты страны "восходящего солнца" смогли набрать 253.002 очков.

Серебряными призерами азиатского первенства стали в южнокорейском Чечхоне стала сборная Китая. Они за свое выступление получили от судей - 248.265 баллов.

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