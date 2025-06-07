Казахстанский гимнаст Милад Карими в десятый раз попал на пьедестал чемпионата Азии

Милад Карими принес сборной Казахстана первую индивидуальную медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в южнокорейском Чечхоне, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на турнире прошли мужские финалы в отдельных дисциплинах. Карими закрывал сегмент вольных упражнений и получил за свое выступление 14,400 балла. Данный результат позволил ему занять второе место и выиграть серебряную награду.

Выше в таблице оказался только филиппинец Карлос Юло (14,600) — действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. Замкнул тройку призеров представитель Южной Кореи Мун Гын Ен (14,033). Еще один казахстанец Дмитрий Патанин остановился в шаге от пьедестала и занял четвертую позицию (13,833).

Для Карими эта медаль чемпионатов Азии стала десятой. Теперь в его активе одно золото, четыре серебра и пять бронз. На нынешнем турнире гимнаст уже занял третье место в командном многоборье. Также он квалифицировался в финал на перекладине и поборется за награду в этой дисциплине в воскресенье.

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