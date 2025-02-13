Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина остановилась в шаге от медали Азиатских игр

Действующая чемпионка Казахстана в женском одиночном катании Софья Самоделкина не попала на пьедестал зимней Азиады-2025 в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка шла на четвертой позиции после короткой программы и показала аналогичный результат в произвольной. За второй прокат она получила 125,12 балла, что позволило ей суммарно набрать 188,43 балла.

В итоговой таблице Самоделкина осталась на четвертой строчке. Золото выиграла Ким Чхэ Ён из Южной Кореи (219,44). Победительница трех последних чемпионатов мира японка Каори Сакамото стала серебряным призером (211,90), бронзу взяла ее соотечественница Хана Ёсида (205,20).

Еще одна казахстанка София Фарафонова шла девятой после короткой программы, но по итогам произвольной опустилась на десятую позицию (125,27).

В фигурном катании осталось разыграть последний комплект медалей — у мужчин. Ранее в танцах на льду единственный казахстанский дуэт Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев занял пятое место.

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