Казахстанские хоккеистки одержали первую победу на решающей стадии Азиады-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч кругового решающего раунда зимних Азиатских игр, которые проходят в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR. KZ.

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Соперником казахстанской команды стала сборная Китая. Встреча проходила на льду Университета Харбина и завершилась победой отечественных хоккеисток со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в концовке второго периода. Казахстанскую сборную в большинстве вперед вывела Надежда Филимонова. В третьем отрезке представительницы Китая смогли сравнять цифры на табло. В середине заключительного периода Александра Шегай снова вывела отечественный коллектив вперед. Счет до конца противостояния не изменился.

Для подопечных Александра Тебенькова это первая победа в решающей стадии. Ранее они уступили сборной Японии.

Казахстанки набрали три очка и вышли на вторую позицию в финальной группе. Лидируют с максимальными шестью баллами японки, китаянки с тремя очками занимают третье место.

В пятницу пройдут матчи заключительного третьего тура. Они будут решающими при распределении мест и медалей. Сборная Казахстана сыграет с командой Южной Кореи, которая на финальной стадии потерпела два поражения.

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