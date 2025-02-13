Казахстанские керлингисты не смогли выйти в полуфинал зимней Азиады-2025

Мужская сборная Казахстана потерпела поражение и не смогла пробиться в полуфинал зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником отечественного коллектива по стыковому матчу стала сборная Гонконга. Встреча продлилась максимальные восемь эндов и завершилась поражением казахстанцев со счетом 5:8.

На Азиаде-2025 страну в мужском керлинге представляли Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Арман Ирджанов и Ермек Мусаинов.

Таким образом, казахстанский коллектив завершил выступление на Играх 2025 года.

Команда Гонконга вышла в полуфинал, где встретится с Южной Кореей. Другую путевку в решающий матч оспорят сборные Китая и Филиппин.

Борьбу в турнире продолжает женская сборная Казахстана по керлингу. Сегодня, 13 февраля, она проведет полуфинальный матч против представительниц Южной Кореи.

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