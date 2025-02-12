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Казахстанские фигуристы заняли пятое место на Азиаде-2025 в танцах на льду

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Казахстанские фигуристы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев
Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев не попали на пьедестал Азиатских игр 2025 года в Харбине в танцах на льду, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду шесть дуэтов, которые участвовали в соревнованиях, представили произвольные танцы.

Наурызова и Датиев за свой прокат получили 87,14 балла, что позволило им в сумме набрать 142,16 балла. С данным результатом единственный казахстанский танцевальный дуэт занял пятое место.

Победу одержала японская пара Утана Ёсида и Масая Морита (173,31), которая лидировала после ритм-танца и стала второй в произвольном. Серебро выиграли китайцы Цзюньфэй Рен и Цзяньин Син (171,25). Бронзу забрал еще один японский дуэт в лице Азусы Танаки и Синго Нисиямы (163,71).

Напомним, ранее в среду выступление на Азиаде-2025 начали одиночницы. Лучшей из казахстанок стала Софья Самоделкина, которая заняла промежуточное четвертое место.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220200-kazahstanskie-figuristy-zanyali-pyatoe-mesto-na-aziade-2025-v-tancah-na-ldu/