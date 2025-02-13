Сборная Казахстана по биатлону выиграла серебро Азиады-2025 в мужской эстафете

Мужская сборная Казахстана по биатлону попала на пьедестал в эстафете на Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

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Гонка состояла из четырех этапов, на каждом из которых спортсмены бежали по 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Казахстан представляли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев.

Команда суммарно зашла на пять штрафных кругов при 15 дополнительных патронах и финишировала на второй позиции, уступив 58,4 секунды сборной Японии, которая одержала победу. Тройку призеров замкнули представители Китая.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила Азиаду-2025 с одной золотой и двумя серебряными медалями. Ранее в спринте чемпионом стал Киреев, а вторую позицию занял Вадим Куралес.

Женская сборная Казахстана по биатлону в четверг выиграла бронзовые награды в эстафете.

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