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Сборная Казахстана по биатлону выиграла серебро Азиады-2025 в мужской эстафете

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Казахстанские биатлонисты Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр (слева направо)
Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр (слева направо). Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Мужская сборная Казахстана по биатлону попала на пьедестал в эстафете на Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

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Гонка состояла из четырех этапов, на каждом из которых спортсмены бежали по 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Казахстан представляли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев.

Команда суммарно зашла на пять штрафных кругов при 15 дополнительных патронах и финишировала на второй позиции, уступив 58,4 секунды сборной Японии, которая одержала победу. Тройку призеров замкнули представители Китая.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила Азиаду-2025 с одной золотой и двумя серебряными медалями. Ранее в спринте чемпионом стал Киреев, а вторую позицию занял Вадим Куралес.

Женская сборная Казахстана по биатлону в четверг выиграла бронзовые награды в эстафете.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220465-sbornaya-kazahstana-po-biatlonu-vyigrala-serebro-aziady-2025-v-muzhskoy-estafete/