Казахстанские биатлонистки выиграли бронзу Азиады-2025 в эстафете

Женская сборная Казахстана по биатлону попала на пьедестал в эстафете на зимних Азиатских играх 2025 года, которые принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

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Гонка состояла из четырех этапов по шесть километров. Казахстан представляли Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая.

По ходу эстафеты команда несколько раз выходила на первое место, но не смогла удержать преимущество. Казахстанки финишировали третьими, уступив 55,6 секунды сборной Китая, которая одержала победу. Серебро выиграли представительницы Южной Кореи (+21 секунда).

Эстафета завершила соревновательную программу в женском биатлоне на Азиаде-2025. Также на четверг запланирована аналогичная мужская гонка.

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