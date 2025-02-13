Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Китай и поборется за золото зимней Азиады-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала победу на стадии 1/2 финала и вышла в финал зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником подопечных Олега Болякина стали хозяева турнира - Китай. Встреча проходила на ледовой арене в Харбине и завершилась победой казахстанских хоккеистов со счетом 3:1.

Счет на 17-й минуте второго периода открыл капитан сборной Казахстана Роман Старченко. Спустя две минуты Дмитрий Гренц увеличил разрыв в счете. После видеопросмотра судьи засчитали вторую шайбу.

Китайская команда смогла отыграться под занавес встречи усилиями Цзин Вана, после чего казахстанские хоккеисты снова забили, установив окончательный счет. Автором последней шайбы в этом матче стал Дмитрий Бреус.

Таким образом, отечественная сборная поборется за медаль высшей пробы зимних Игр-2025, Китай же оспорит бронзовые медали.

В финале казахстанская команда сыграет с победителем второго полуфинала Япония - Южная Корея. Матч за золотые медали зимней Азиады-2025 пройдет завтра. Старт встречи намечен на 11:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2220366-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-obygrala-kitay-i-poboretsya-za-zoloto-zimney-aziady-2025/