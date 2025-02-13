Сборная Казахстана по хоккею обыграла Китай и поборется за золото зимней Азиады-2025

Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала победу на стадии 1/2 финала и вышла в финал зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником подопечных Олега Болякина стали хозяева турнира - Китай. Встреча проходила на ледовой арене в Харбине и завершилась победой казахстанских хоккеистов со счетом 3:1.

Счет на 17-й минуте второго периода открыл капитан сборной Казахстана Роман Старченко. Спустя две минуты Дмитрий Гренц увеличил разрыв в счете. После видеопросмотра судьи засчитали вторую шайбу.

Китайская команда смогла отыграться под занавес встречи усилиями Цзин Вана, после чего казахстанские хоккеисты снова забили, установив окончательный счет. Автором последней шайбы в этом матче стал Дмитрий Бреус.

Таким образом, отечественная сборная поборется за медаль высшей пробы зимних Игр-2025, Китай же оспорит бронзовые медали.

В финале казахстанская команда сыграет с победителем второго полуфинала Япония - Южная Корея. Матч за золотые медали зимней Азиады-2025 пройдет завтра. Старт встречи намечен на 11:00 по казахстанскому времени.

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