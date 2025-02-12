"Немного не уверенная была": фигуристка Самоделкина - о первом выступлении на Азиаде-2025

Представительница национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина прокомментировала короткую программу на зимней Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка отметила, что допустила ошибки в прокате короткой программы и постараться их исправить в произвольном выступлении.

"Выступление оценю как хорошее. Не отлично, потому что немногоо неуверенная была на первом элементе. Допустила небольшую ошибку в наклоне корпуса. В основном, старалась придерживаться всех ошибок, которые я ранее старалась исправить. Старалась делать все по максимуму. Что не получилось - будем над этим работать и стараться улучшить. Мне здесь все очень понравилось. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Мне очень приятна эта поддержка. Я слышу ваши аплодисменты на трибунах. Надеюсь мы с вами еще увидимся", - заявила Софья.

По итогам выступления в короткой программе Самоделкина расположилась на промежуточном четвертом месте. Окончательное распределение позиций произойдет по итогам произвольной программы, которая запланирована на 13 февраля.

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