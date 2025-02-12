Сборная Узбекистана впервые в XXI веке выиграла золото на зимней Азиаде

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев принесли сборной Узбекистана первое в XXI веке золото зимних Азиатских игр, передает корреспондент NUR.KZ.

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В среду в Харбине завершились соревнования среди спортивных пар, в которых участвовали шесть дуэтов. Казахстан в этой дисциплине не был представлен.

Сильнейшими оказались Гейниш и Чигирев, показавшие лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. Суммарно они набрали 176,34 балла.

Это второе в истории и первое в XXI веке золото сборной Узбекистана на зимних Азиатских играх. Ранее на высшую ступень пьедестала от этой страны поднималась фигуристка Татьяна Малинина в 1999 году.

Также медаль Гейниш и Чигирева стала для узбекистанской команды первой на нынешних соревнованиях. В общем зачете эта сборная поднялась на пятое место, уступая только Китаю, Южной Корее, Японии и Казахстану.

Серебро в парном катании на Азиаде-2025 выиграли Тэ Ок Рём и Кум Чол Хан из Северной Кореи (168,88). Тройку призеров замкнули японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (168,35).

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