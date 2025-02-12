Казахстанские керлингистки выиграли четвертый матч на зимней Азиаде-2025

Женская сборная Казахстана по керлингу одержала четвертую победу в предварительном раунде зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником отечественной команды была сборная Таиланда. Встреча продлилась шесть полных эндов из восьми и завершилась разгромной победой казахстанок со счетом 9:1.

Сборную Казахстана представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.

У представительниц республики теперь четыре победы и три поражения. Подопечные Аманжола Тулегенова на данный момент располагаются на четвертом месте в группе, которое позволяет выйти в полуфинал.

Следующую встречу казахстанские спортсменки проведут завтра, 13 февраля, против сборной Гонконга, которая идет на пятой позиции. Это будет последний матч на предварительном этапе.

Напомним, ранее мужская сборная Казахстана по керлингу одержала вторую победу и квалифицировалась в плей-офф зимней Азиады.

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