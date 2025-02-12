Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина стала четвертой в короткой программе на Азиатских играх

Действующая чемпионка Казахстана в женском одиночном катании Софья Самоделкина заняла четвертое место в короткой программе на Азиаде-2025 в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках проката спортсменка продемонстрировала каскад из тройных лутца и тулупа, а также сольные двойной аксель и тройной флип. Самоделкина набрала 63,31 балла, что позволило ей занять промежуточное четвертое место.

Лидером стала победительница трех последних чемпионатов мира японка Каори Сакамото (75,03). Ее соотечественница Ханна Ёсида показала третий результат (68,76), а на второй позиции идет Ким Чхэ Ён из Южной Кореи (71,88).

Еще одна казахстанка София Фарафонова выполнила каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной риттбергер (с недокрутом) и двойной аксель. Она набрала 45,63 балла и расположилась на девятой строчке.

Окончательное распределение позиций произойдет по итогам произвольной программы, которая запланирована на 13 февраля.

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