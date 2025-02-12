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Казахстанские керлингисты обыграли Кыргызстан и вышли в плей-офф Азиады-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по керлингу
Сборная Казахстана по керлингу. Фото: Сали Сабиров

Мужская сборная Казахстана по керлингу провела заключительный матч предварительного раунда на зимней Азиаде, которую принимают китайские города Харбин и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанской команды по четвертому матчу группы А стала сборная Кыргызстана. Встреча продлилась семь полных эндов и завершилась победой наших соотечественников со счетом 6:3.

Таким образом, сборная Казахстана на предварительном раунде выиграла два матча и в стольких же уступила. Команда заняла третье место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф.

Путевку в полуфинал подопечные Аманжола Тулегенова оспорят с представителями Гонконга, которые стали вторыми в другой группе. Этот матч запланирован на 13 февраля. При победе казахстанцы в полуфинале сыграют с Южной Кореей.

На Азиаде-2025 страну в мужском керлинге представляют Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Арман Ирджанов и Ермек Мусаинов.

Сегодня, 12 февраля, второй матч за день проведут казахстанские керлингистки. Отечественные спортсменки встретятся с командой Таиланда. Старт игры назначен на 16:00 по казахстанскому времени.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220104-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-aziade-2025/