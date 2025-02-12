Сборная Казахстана без медалей завершила исторический турнир на Азиаде-2025

Казахстанские ски-альпинисты не смогли попасть на пьедестал почета зимних Азиатских игр 2025 года, которые принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Данный вид спорта дебютировал в программе соревнований. Ранее казахстанцы остались без медалей в индивидуальных дисциплинах, а в среду не смогли попасть на пьедестал в смешанной эстафете.

В командной гонке страну представили Асем Назырова и Нияз Джанзаков. Они успешно прошли квалификацию, а в финале заняли восьмое место.

Весь комплект медалей в смешанной эстафете, как и в личных стартах, забрали представители Китая.

Ски-альпинизм представляет собой сочетание лыжных гонок, горнолыжного спорта и альпинизма. Он будет впервые включен в олимпийскую программу на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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